Музей-заповедник «Кижи» представит более 20 выставок в 2025 году

Музей-заповедник «Кижи» в будущем году представит более 20 выставок о сохранении наследия и традициях народов Карелии.



Об этом рассказала директор музея Елена Богданова на презентации планов музеев в Министерстве культуры России, передает пресс-служба ведомства.



По словам Елены Богдановой, одним из главных проектов станет выставка «Миссия — сохранить». Она откроется в церкви Преображения Господня на острове Кижи. Экспозиция будет приурочена к 80-летию Великой Победы и расскажет о возвращении культурных ценностей, вывезенных из страны в годы финской оккупации, восстановлении икон и иконописного убранства Кижских храмов в послевоенное время, об изучении памятников «Кижской коллекции».



Кроме того, музей представит совместный с музеем-заповедником «Бородинское поле» проект «России верные сыны...», посвященный героям Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны, Специальной военной операции на Украине.



В конце 2025 года в Петрозаводске музей представит крупную выставку «Изразцы царские и пролетарские», в подготовке которой участвуют также музей-заповедник «Коломенское», Ярославский музей-заповедник. В экспозицию войдут более ста образцов архитектурной и авторской керамики, представляющей ключевые этапы развития изразцового искусства в России с XVII по XXI век.



Другими выставочными проектами станут выставка «Отроки и зумеры» в Ярославле, иммерсивная выставка «Детство — дело серьезное» в Петрозаводске. В ДНР музей представит выставку «Скоро сказка сказывается».









Фото: пресс-служба Министерства культуры России