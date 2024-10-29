Россия и Венесуэла подписали программу культурного сотрудничества

Министерство культуры России и Министерство народной власти по культуре Боливарианской Республики Венесуэла подписали Программу культурного сотрудничества, передает пресс-служба российского ведомства.



Сообщается, что программа подписана на период 2024-2026 год.



По словам заместителя министра культуры России Андрея Малышева, Венесуэла является одним из давних и надежных партнеров России в Латинской Америке и в мире в целом. Отношения стратегического партнерства между странами продолжают укрепляться.



Программа предусматривает установление прямых контактов между учреждениями культуры России и Венесуэлы для обеспечения сотрудничества в театральной, музыкальной, цирковой областях, изобразительном искусстве, народном творчестве, вопросах сохранения культурного наследия, охраны материального и нематериального культурного наследия, исследовательской деятельности, кинематографе.









Фото: пресс-служба Минкультуры России