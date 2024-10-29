Число иностранных туристов в Царском Селе увеличилось почти втрое

Царскосельский музей-заповедник в высокий сезон посетили более 2,9 млн туристов из России и 75 стран мира.



Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью учреждения.



Отмечается, что число иностранных гостей в этом году увеличилось почти втрое в сравнении с тем же периодом 2023-го.



«С середины апреля по конец октября 2024-го в музее зафиксировано свыше 2,9 млн посещений. Это на 200 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Главную выставку сезона «Поэт и царь», посвященную 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, посетили более 135 тыс. человек», — сообщили в музее-заповеднике.



Отмечается, что подавляющее большинство посетителей музея-заповедника составляют россияне. В то же время в высокий сезон в Царском Селе побывали более 225 тысяч иностранцев из 75 стран мира, в числе которых жители Китая, Ирана, Вьетнама, Индии, Тайланда, Гонконга, ОАЭ, Саудовской Аравии.



Самыми востребованными у туристов оказались Екатерининский дворец, Екатерининский парк, Александровский дворец, музей «Россия в Великой войне» в Ратной палате.









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