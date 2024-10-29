Мишустин поздравил с юбилеем коллектив Бахрушинского музея

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем коллектив Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина.



В этом году учреждению исполнилось 130 лет. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.



«130 лет уникальная коллекция известного московского промышленника, мецената и благотворителя Алексея Александровича Бахрушина бережно хранится и постоянно пополняется бесценными раритетами. Более полутора миллионов экспонатов, крупнейшее собрание живописи, портретов и фотографий, автографов и костюмов, принадлежавших выдающимся актерам, режиссерам и художникам, декорации и афиши спектаклей наглядно демонстрируют посетителям четырехвековую историю развития российского театра, передают атмосферу минувших столетий», — говорится в сообщении.



Глава кабмина отметил, что Бахрушинский музей стал особым культурным и образовательным пространством, творческим кластером, в стенах которого занимаются экспозиционно-выставочной, научной, издательской деятельностью, реализуют масштабные просветительские проекты, программы, проводят конференции, форумы, семинары, привлекающие знатоков и поклонников драматического искусства и литературы.



«Важно, что высокопрофессиональный коллектив продолжает дело своих предшественников, сочетая в своей работе приверженность традициям, внедряя современные технологии и мультимедийные решения, вносит весомый вклад в сохранение национального театрального наследия», — отметил Мишустин.









Фото: кадр видео