Первый канал и «Марс медиа» создадут киновселенную «Машина желаний»

29.10.2024
Первый канал и кинокомпания «Марс медиа» разрабатывают киновселенную, куда войдут фильмы, сериалы и компьютерные игры.
Проект, получивший название «Машина желаний», находится на стадии предпродакшена, передает пресс-служба вещателя.
«Машина желаний» — киноповесть авторства Аркадия и Бориса Стругацких, которая стала одним из первых литературных сценариев к фильму «Сталкер». Проект даст начало масштабной киновселенной, в которую войдут фильмы, компьютерные игры и сериалы.
Отмечается, что все составляющие киновселенной будут объединены персонажами, ставшими частью цивилизации, которая изменилась после прихода пришельцев.
В число продюсеров проекта вошли Константин Эрнст, Рубен Дишдишян, Сергей Титинков и другие.
Фото: Pixabay.com