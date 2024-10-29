Первый канал и «Марс медиа» создадут киновселенную «Машина желаний»

Первый канал и кинокомпания «Марс медиа» разрабатывают киновселенную, куда войдут фильмы, сериалы и компьютерные игры.



Проект, получивший название «Машина желаний», находится на стадии предпродакшена, передает пресс-служба вещателя.



«Машина желаний» — киноповесть авторства Аркадия и Бориса Стругацких, которая стала одним из первых литературных сценариев к фильму «Сталкер». Проект даст начало масштабной киновселенной, в которую войдут фильмы, компьютерные игры и сериалы.



Отмечается, что все составляющие киновселенной будут объединены персонажами, ставшими частью цивилизации, которая изменилась после прихода пришельцев.



В число продюсеров проекта вошли Константин Эрнст, Рубен Дишдишян, Сергей Титинков и другие.









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