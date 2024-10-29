Ольга Любимова: меморандум о кинопроизводстве Китая и России откроет новые возможности

Меморандум о совместном кинопроизводстве России и Китая, который планируется подписать в ближайшее время, откроет для российских и китайских кинематографистов новые возможности и станет стимулом для создания новых крупных фильмов.



Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова.



«Это действительно становится очень серьезным стимулом, импульсом, толчком для создания совместных крупных, заметных кинокартин, которые будут интересны самому широкому зрителю и в Китае, и в России, и на международной арене, и для самого разного зрителя», — заявила министр.



По словам главы ведомства, меморандум будет важен также с точки зрения анимации, с точки зрения истории, совместного исторического пути России и Китая.



«Поэтому мы очень рассчитываем, что в кратчайшие сроки подписать дополнительный меморандум о совместном кинопроизводстве, дать возможность встретиться нашим кинопродюсерам. Мы также хотели бы пригласить крупнейшие кинокомпании Китая в Россию и проговорить вместе возможность дальнейшего сотрудничества, а также с точки зрения уникальных локаций, фантастических природных пространств в самых разных регионах, в объектах культурного наследия, которые дают возможность для съемок невероятных картин», — заявила министр.



Ольга Любимова добавила, что другой важной темой является создание евразийской киноакадемии. Китай официально стал первой державой, подтвердившей свое участие в ее создании.



«Мы рады, что официально Китай стал первой державой, подтвердившей свое участие в этом начинании. Создание общей академии и общей премии, вообще в принципе анализ того кинематографа, который сейчас в мире активно развивается в самых разных странах — и странах БРИКС и странах ШОС, и странах СНГ для нас очень важен и также станет темой предстоящих переговоров», — сказала министр.









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