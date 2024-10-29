Ольга Любимова: Россия и Китай составят «дорожную карту» по развитию совместного кинопроизводства

Россия и Китай составят «дорожную карту» мероприятий по развитию совместного кинопроизводства.



Работа в этом направлении начнется в ближайшее время. Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова.



«На днях мы ждем в Министерстве культуры наших коллег из Китая для того, чтобы вместе составить некую дорожную карту событийную по мероприятиям, по поддержке наших продюсеров, наших кинокомпаний и, как следствие, наших будущих кинопроектов», — заявила министр.



По словам Ольги Любимовой, в министерстве рассчитывают в ближайшее время подписать меморандум о совместном кинопроизводстве.



«Мы понимаем, что для наших кинематографистов очень важно иметь возможность ездить и снимать в Китай, трудиться вместе с китайскими кинематографистами, выходить в китайский кинопрокат. Совместные картины, мы убеждены, будут более интересными и более заметными в российском кинопрокате», — сказала министр.



Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на прошедшем в Казани саммите БРИКС поручили подготовить меморандум о развитии совместного российско-китайского кинопроизводства.









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