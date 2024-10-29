Появились первые кадры со съемок фильма «Лермонтов»

Появились первые кадры со съемочной площадки нового фильма Бакура Бакурадзе «Лермонтов».



Главные роли в картине сыграют Илья Озолин, Вера Енгалычева, Евгений Романцов, Дмитрий Соломыкин, Андрей Максимов, Уршула Малка и другие. Продюсером картины выступает Сергей Сельянов.



«Пятигорск. Подножие горы Машук. Утро 15 июля 1841 года. Два дня назад — приятели, в одночасье — непримиримые враги. Несколько часов осталось до дуэли Лермонтова и его друга Мартынова. Родственники, друзья, знакомые дуэлянтов пытаются предотвратить поединок», — говорится в описании проекта.



Съемки фильма проходят в Пятигорске и будут продолжаться до конца ноября.





Информации о дате релиза на данный момент нет.





Фото: СТВ