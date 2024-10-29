Валерий Гергиев откроет во Владивостоке фестиваль «Мариинский»

Маэстро Валерий Гергиев откроет IX Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский» во Владивостоке, передает пресс-служба Мариинского театра.



Откроют фестиваль 29 октября объединенный симфонический оркестр Мариинского театра и Приморской сцены под управлением Валерия Гергиева и ведущие солисты.



Фестиваль включает оперную и балетную программы.



Первым событием станет опера Родиона Щедрина «Очарованный странник». В 2023 году спектакль поставил Алексей Степанюк. Главные партии исполнят солисты Приморской сцены Евгений Плеханов, Илья Астафуров, Татьяна Макарчук.



В программу фестиваля также войдут опера «Тоска» Пуччини в постановке Ханса-Йоахима Фрая, опера «Набукко» Верди, «Золушка» Россини.



В балетную программу войдут спектакли «Коппелия» Лео Делиба и «Анюта» на музыку Валерия Гаврилина в постановке Владимира Васильева.











