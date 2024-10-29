Кустурица: российское кино не должно имитировать голливудское

Сербский кинорежиссер, обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля Эмир Кустурица заявил, что российское кино не должно подражать Голливуду.



В интервью телеканалу «Россия 24» Кустурица отметил, что в западных фильмах в отличие от картин советских авторов нет души.



«Надо, чтобы русское кино не имитировало Голливуд. Надо делать много русских фильмов, но никогда не забывать, что в Голливуде нет хороших фильмов. У них есть хорошая динамика и технология этих фильмов, но души там нет», — сказал кинематографист.



По словам Кустурицы, советское кино было «очень сильным», и сейчас следует «вернуться к своим корням».



Ранее сообщалось, что Эмир Кустурица представит в Санкт-Петербурге свою новую книгу «Мятежный ангел».









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