Театр комедии имени Николая Акимова отметит 95-летие обновленной экспозицией «Акимов. Шварц. Тень»

Академический театр комедии имени Николая Акимова к своему 95-летию представит обновленную экспозицию «Акимов. Шварц. Тень» об одном из знаковых спектаклей театра.



В церемонии примет участие народный артист России Валерий Никитенко, игравший в сказке и отдавший сцене 62 года, а также народная артистка РСФСР Вера Карпова.



Выставка развернется в фойе бельэтажа и расскажет о четырех постановках сказки «Тень», начиная с 1940 года и до наших дней. Специально для проекта были отреставрированы костюмы всех спектаклей. Детали костюмов восстанавливались по оригинальным эскизам Николая Акимова и Марины Азинян, а также по историческим архивным фотографиям.









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