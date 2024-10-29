Съемки фильма «Буратино» с Александром Яценко завершат в декабре

Съемки художественного фильма «Буратино» планируется завершить в декабре.



В прокат фильм выйдет в новогодние праздники — в начале 2026 года, сообщают создатели.



Съемки нового фильма начались этой осенью в Троицке. Для съемок был специально создан итальянский городок. Основная часть картины в настоящий момент уже отснята. Работу планируется завершить в декабре.



Роль папы Карло в фильме сыграет Александр Яценко. Анимированному Буратино мимику, движения и характер «подарит» юная актриса Вита Корниенко. В массовых сценах в фильме будут сниматься победители народного кастинга, участником которого мог стать любой желающий.



По словам продюсера картины Михаила Врубеля, фильм можно назвать самым масштабным проектом из всех, над которыми он работал.



«Мы с партнерами выпускали «Притяжение», трилогию «Лед», фильм «Сто лет тому вперед» и, можно сказать, привыкли к производственным вызовам, но «Буратино» уже превосходит по технической сложности самые зрелищные наши работы», — рассказал кинематографист.









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