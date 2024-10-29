Около 70 работ российских и европейских художников представят на выставке в Плёсе

В Плёсе пройдет юбилейная выставка «Зеленый шум – 25», на которой представят около 70 произведений живописи и графики российских и европейских мастеров XX–XXI веков. Об этом сообщила пресс-служба Плёсского музея-заповедника.





На выставке жители и гости города смогут увидеть работы участников проекта «Зеленый шум», передает ТАСС. В экспозицию войдут такие произведения, как «Набережная Плёса» Михаила Агеева, «Вид на Волгу» Валерия Берегова и «Плёс» Нателлы Тоидзе. Открытие выставки запланировано на 2 ноября, а продлится она до 2 апреля 2025 года.





Проект «Зеленый шум» начал свою историю в 1999 году при поддержке Министерства культуры РФ и изначально задумывался как межрегиональная выставка современной пейзажной живописи. За годы своего существования он собрал более тысячи произведений почти 500 художников в залах Музея пейзажа. В 2010 году проект преобразовался в Международный художественный пленэр «Зеленый шум». Каждый год осенью к российским живописцам присоединяются художники из различных европейских стран, включая Францию, Кипр, Италию, Нидерланды и Германию.









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