Умер сыгравший в «Майоре Громе» Михаил Демчук

В возрасте 40 лет скончался Михаил Демчук, который прославился благодаря эпизодической роли в фильме «Майор Гром». Портал «Кино-театр.ру» сообщил, что актер ушел из жизни 16 октября.





Актер родился 13 августа 1984 года и снялся в таких проектах, как «Майор Гром», «Карамора», «Тур с Иванушками», а также в сериалах «Конец света», «Полярный 2» и других.





По информации портала, на момент его смерти актер работал над несколькими проектами. Среди незавершенных работ оказались фильмы «Шаман», где он исполнял роль алкодемона, «ФГУП «Луч», в котором сыграл пьяного пассажира, а также сериал «Балабол 8», где ему досталась роль Парамона.









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