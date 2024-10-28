Мультфильм «Три богатыря и пуп Земли» получил премию «ТЭФИ-Kids»

В Москве в театре Et Cetera прошла торжественная церемония, на которой объявили лауреатов Российской национальной премии в области детского кино и телевидения «ТЭФИ-Kids - 2023». В номинации «Лучший анимационный фильм для детей» победила лента «Три богатыря и пуп Земли», снятая режиссером Константином Феоктистовым. Эту новость озвучил Михаил Швыдкой, президент Академии Российского телевидения и специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству.





Швыдкой отметил, что анимация приносит счастье. Он подчеркнул, что куклы и нарисованные персонажи обладают большей свободой по сравнению с живыми людьми, поскольку могут совершать невозможные поступки. По его словам, в фильме «Три богатыря и пуп Земли» именно эта свобода и красота анимации находят свое выражение.





Мультфильм «Три богатыря и пуп Земли» стал двенадцатым представителем франшизы, которая началась в 2004 году с фильма «Алеша Попович и Тугарин Змей» под руководством Константина Бронзита. Премьера новой ленты состоялась 28 декабря 2023 года.





Феоктистов добавил, что «Три богатыря и пуп Земли» стал рекордным проектом для студии «Мельница», собравшим более миллиарда рублей в прокате. Он выразил признательность зрителям за поддержку, добавив, что в этом году студии исполняется 25 лет.









Фото: YouTube