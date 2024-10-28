В Москве стартовал VIII фестиваль «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры»

В понедельник в Москве открылся VIII фестиваль «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры», который продлится до 12 декабря. Организаторы сообщили, что в этом году зрителям представят 18 спектаклей из девяти городов России.





Арт-директор фестиваля, доктор искусствоведения и профессор Школы-студии МХАТ Ольга Егошина на пресс-конференции в ТАСС подчеркнула, что темой фестиваля стал «Театр-дом». Она отметила насыщенность программы и сообщила, что открытие состоялось с показа спектакля «Кабаре», поставленного заслуженным артистом России Евгением Писаревым.





Организаторы уточнили, что в рамках фестиваля пройдет 18 показов из девяти городов страны. С 28 октября по 12 декабря в Москве и Санкт-Петербурге зрители смогут увидеть спектакли театров Минусинска, Красноярска, Вологды, Нижнего Новгорода, Якутска, Севастополя, Челябинска и обеих столиц. Среди участников фестиваля — художественный руководитель Московского государственного академического музыкального театра имени Н. И. Сац Георгий Исаакян, художественный руководитель Нового Художественного театра в Челябинске Евгений Гельфонд, а также экс художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. В рамках внеконкурсной программы в Москве покажут «Палату № 6» Малого драматического театра — Театра Европы в постановке Льва Додина.









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