Фестиваль «Уроки режиссуры» открыл выставку в центре Москвы

С 28 октября по 10 ноября на Страстном бульваре в центре Москвы пройдет выставка под названием «Театр-дом. История и современность московской сцены». Экспозиция представляет собой фотопутешествие по основным театрам столицы, позволяя посетителям совершить прогулку во времени и пространстве. Выставка включает редкие архивные фотографии и лаконичные истории о создании театральных «домов», их сокровищах, радостях и таинствах. Кроме того, посетители смогут ознакомиться с недавними премьерами театров, представляющими современную жизнь культурного сообщества.





В числе участников проекта выступят такие театры, как МХТ имени А.П. Чехова, Российский академический молодежный театр, «Мастерская Петра Фоменко» и Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, а также Театр имени Вл. Маяковского, Театр имени А.С. Пушкина и Московский театр «Et Cetera». К числу представленных театров также относятся «Школа драматического искусства», «Студия театрального искусства», «Центр драматургии и режиссуры», Московский театр «Сфера», Театр МТЮЗ, Театр Моссовета, Московский театр «Эрмитаж», а также Московский детский музыкальный театр имени Н.И. Сац.





Выставка является специальным проектом VIII Всероссийского фестиваля-конкурса «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры». Фестиваль задействует различные театральные направления и включает в себя конкурсные показы спектаклей, образовательный проект «Мастерская», открытые лекции, мастер-классы, научные конференции и круглый стол. Также ежегодно выходит издание в рамках серии «Библиотека Биеннале театрального искусства», посвященное театру. В конкурсной программе 2024 года представлены недавние работы таких режиссеров, как Андрей Борисов, Алексей Бородин, Евгений Гельфонд и Валерий Фокин.





Фестиваль пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 28 октября по 12 декабря. Образовательные «Уроки режиссуры» получат поддержку Президентского фонда культурных инициатив, а партнером фестиваля станет ОАО «РЖД». В 2024 году фестиваль предложит москвичам целый ряд проектов, включая образовательную программу «Мастерская». Местные жители смогут посетить мастер-классы, лекции и творческие встречи бесплатно, а также смогут смотреть прямые трансляции и видеозаписи мероприятий с участием известных деятелей театрального искусства, таких как Сергей Безруков и Лев Додин.