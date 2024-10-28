Организаторы рассмотрели около 300 заявок на телекинофорум в Железноводске

В Железноводске готовятся к международному телекинофоруму «Новая реальность», который состоится с 28 октября по 1 ноября 2024 года. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил на пресс-конференции в Региональном информационном центре «ТАСС Кавказ», что участники форума подали около 300 заявок.





По словам Соловьева, жюри форума провело напряженную работу и единогласно выбрало фильм для получения гран-при. Участниками события станут не только российские творцы, но и представители Черногории, Турции и других стран. Награждение победителей пройдет 1 ноября в ГДК им. Пускепалиса.





Заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий рассказал о девяти основных номинациях, в каждой из которых определят трех лауреатов, один из которых станет победителем. Специальные номинации предназначены для высоко оцененных работ, не вошедших в основной список. Вишневецкий отметил, что жители и гости Железноводска смогут ознакомиться с конкурсными фильмами в рамках форума.





В течение трех дней участники смогут посетить мастер-классы, а в кинозале ГДК им. Пускепалиса будут проходить показы конкурсных фильмов, что даст возможность зрителям задать вопросы авторам.









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