Автор нового сериала о Штирлице раскрыл детали работы над сценарием

Продюсер и сценарист Артем Чащихин-Тоидзе рассказал о работе над новым проектом, основанным на произведениях Юлиана Семенова о Штирлице. Он подчеркнул, что это не ремейк, а оригинальная экранизация, поскольку сценарий создается по книгам, ранее не адаптированным для экрана.





Чащихин-Тоидзе в беседе с ТАСС отметил, что главной задачей команды является объем материала. В отличие от «Семнадцати мгновений весны», сценаристы работают с четырьмя книгами, включая «Приказано выжить» и трилогию «Экспансия». Каждая из этих книг значительно больше по объему. Сценаристы тщательно выбирают сюжетные линии и проверяют историческую достоверность, добавляя актуальные детали для современного зрителя.





Он также отметил, что работа над трилогией «Экспансия» особенно интересна, так как события происходят в Испании и Латинской Америке в 1946-1947 годах — период зарождения холодной войны. Чащихин-Тоидзе подчеркнул, что цель команды — не просто экранизировать книги, а создать увлекательную и доступную историю для широкой аудитории, сохранив при этом суть произведений Семенова.





Консультант проекта, писатель Алексей Репин добавил, что авторам важно сохранить все лучшие качества оригинальных романов. Он упомянул, что занимается биографией Юлиана Семенова, и этот опыт поможет в создании проекта. Репин также отметил, что литературные произведения отвечают на важные вопросы о мире, интересующие людей разных возрастов.









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