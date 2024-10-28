Ольга Любимова встретилась с финалистом конкурса «Лидеры России»

В основу нового сериала легли книги, которые никогда не были экранизированы.
Министр культуры России и члены Высшего совета «Единой России» поговорили о популяризации института ...
Министр культуры России и Ольга Лисовенко обсудили идеи развития Всероссийского музея ДПИ.
Сборы с начала 2024 года за прокат якутского кино могут превысить отметку в 140 миллионов рублей.
Юрий Пономаренко скончался в возрасте 49 лет.
В основу нового сериала легли книги, которые никогда не были экранизированы.
Министр культуры России и члены Высшего совета «Единой России» поговорили о популяризации института ...
Министр культуры России и Ольга Лисовенко обсудили идеи развития Всероссийского музея ДПИ.
Сборы с начала 2024 года за прокат якутского кино могут превысить отметку в 140 миллионов рублей.
Юрий Пономаренко скончался в возрасте 49 лет.
Бывшая солистка группы призналась, что хочет сняться в ленте в роли своей матери.
Поклонникам анонсировали первый за шесть лет альбом группы.
Концерт приурочили к 220-летию со дня рождения композитора Михаила Глинки.
Организатором мероприятия выступил Росконцерт.
В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера фильма.
Экскурсионная программа организуется в третий раз.
В программу войдут лекции, мастер-классы, фотозоны, дегустации.
В экспозицию войдут старинные светцы, подсвечники, канделябры, керосиновые лампы, уличные фонари.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В рамках гастролей коллектив и маэстро выступили в шести городах Китая.
Смотр пройдет в офлайн- и онлайн-формате.
Проект, созданный Музеем МХАТ при поддержке Министерства культуры России, развернется в Городском кр...
Михалков назвал картины «Чувства Анны» Анны Меликян и «Бременские музыканты» Алексея Нужного.
В программу вечера войдут шедевры разных эпох, стран и композиторов.
В Китае в рамках перекрестных годов культуры России и Китая труппа представила шедевры своего реперт...
28.10.2024