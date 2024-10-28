Ольга Любимова встретилась с финалистом конкурса «Лидеры России»

28.10.2024

Ольга Любимова встретилась с финалистом конкурса «Лидеры России»
Министр культуры Ольга Любимова встретилась с финалистом конкурса управленцев «Лидеры России» Ольгой Лисовенко. Подробности она привела в Telegram-канале.

Стороны обсудили идеи развития Всероссийского музея декоративного искусства, включая создание «умного» музея на основе практик креативных индустрий.

«Поддержала презентованные инициативы. Популяризация традиционного народного искусства — одно из важных направлений нашей общей работы», — уточнила министр.

Ольга Любимова и Ольга Лисовенко договорились о дальнейшем взаимодействии. Министр также пожелала финалистке конкурса успехов.


Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой