Якутские фильмы могут заработать более 500 млн рублей за восемь лет

28.10.2024

Якутские фильмы могут заработать более 500 млн рублей за восемь лет
Согласно прогнозу, составленному Корпорацией развития Якутии, общей сумме кассовых сборов от 72 якутских фильмов, зарегистрированных в Единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС) Фонда кино с 2016 по 2024 год, удастся превысить 500 миллионов рублей.

В Telegram-канале корпорации сообщили, что с начала 2024 года кассовые сборы якутского кино могут достигнуть 140 миллионов рублей. В 2023 году эти сборы составили 89 миллионов рублей, причем зрителям представили 9 премьер. В 2022 году кассовые сборы составили 73 миллиона рублей при 13 премьерных лентах. Из десяти самых кассовых фильмов 2023 года шесть оказались якутского производства, а 34% всех посещений киносеансов в Якутии пришлись на местные фильмы.

Прогнозы также указывают на возможность достижения объема сборов всего проката в республиканской киносети к концу октября свыше 300 миллионов рублей, тогда как за весь 2023 год эта цифра составила 255 миллионов рублей. Доля фильмов, созданных местными режиссерами, в общей сумме кассовых сборов якутских кинотеатров может вырасти до 45%, в то время как в 2023 году этот показатель находился на уровне 34%.


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