Якутские фильмы могут заработать более 500 млн рублей за восемь лет

Согласно прогнозу, составленному Корпорацией развития Якутии, общей сумме кассовых сборов от 72 якутских фильмов, зарегистрированных в Единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС) Фонда кино с 2016 по 2024 год, удастся превысить 500 миллионов рублей.





В Telegram-канале корпорации сообщили, что с начала 2024 года кассовые сборы якутского кино могут достигнуть 140 миллионов рублей. В 2023 году эти сборы составили 89 миллионов рублей, причем зрителям представили 9 премьер. В 2022 году кассовые сборы составили 73 миллиона рублей при 13 премьерных лентах. Из десяти самых кассовых фильмов 2023 года шесть оказались якутского производства, а 34% всех посещений киносеансов в Якутии пришлись на местные фильмы.





Прогнозы также указывают на возможность достижения объема сборов всего проката в республиканской киносети к концу октября свыше 300 миллионов рублей, тогда как за весь 2023 год эта цифра составила 255 миллионов рублей. Доля фильмов, созданных местными режиссерами, в общей сумме кассовых сборов якутских кинотеатров может вырасти до 45%, в то время как в 2023 году этот показатель находился на уровне 34%.









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