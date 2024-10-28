Инстасамка может стать новой солисткой группы «Ленинград»

Российская рэп-исполнительница и блогер Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, рассматривается в качестве новой солистки музыкальной группы «Ленинград», основанной Сергеем Шнуровым. Директор артистки сообщил об этом в разговоре с ТАСС.





Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Шнуров уже провел переговоры с Инстасамкой, и у них запланирован как минимум один совместный альбом — первый для группы за последние шесть лет.





Директор артистки подтвердил , что информация о переговорах правдива, однако не смог уточнить детали предстоящего альбома. По его словам, вопрос о том, будет ли альбом совместным, пока остается открытым. «Планируется альбом — совместный или не совместный, сейчас это на стадии обсуждения», — прокомментировал он.





Концертный директор группы «Ленинград» также подтвердил информацию о ведении переговоров с Инстасамкой.









Фото: Pixabay.com