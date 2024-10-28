В Новосибирской консерватории прозвучала опера «Жизнь за царя»

Опера «Жизнь за царя» прозвучала в Новосибирской консерватории, сообщили в Минкультуры России. В ведомстве представили яркие кадры с праздничного события.





Концертное исполнение знаменитого произведения Михаила Глинки приурочили к 220-летию со дня рождения великого композитора, а также к предстоящему Дню народного единства, уточнили в министерстве.





Оперное сочинение прозвучало под управлением дирижера Игоря Шаталова в исполнении студенческих коллективов — Симфонического оркестра имени И.И. Соллертинского и Академического хора Новосибирской консерватории.





В концерте также участвовали солисты оперной труппы Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. На сцену вышли Андрей Триллер, Диана Белозор, Андрей Денисов и Елизавета Целикова.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал