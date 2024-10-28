В Луганске впервые за 30 лет прошли гастроли Саратовского театра оперетты

В Луганске впервые за более чем 30 лет прошли гастроли Саратовского областного театра оперетты.



Организатором мероприятия выступил Росконцерт, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Выступления прошли в соответствии с гастрольно-концертным планом Министерства культуры России.



На сцене Луганского академического музыкально-драматического театра имени Михаила Голубовича Саратовский областной театр оперетты представил музыкальную комедию «Ханума» композитора Георгия Канчели. Детской аудитории был представлен мюзикл «Бременские музыканты» композитора Геннадия Гладкова в постановке режиссера Германа Магнусова.









Фото: пресс-служба Минкультуры России