Семейная комедия «Возвращение попугая Кеши» выйдет в прокат 31 октября

Фильм «Возвращение попугая Кеши» выйдет в прокат 31 октября, сообщили создатели.



В субботу, 26 октября, в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера семейной комедии.



Картину первым зрителям представила творческая группа в составе актрис Ирины Безрядновой, Алисы Руденко, режиссера Олега Асадулина, продюсера Георгия Малкова, сценариста Константина Трофимова и президента кинокомпании «КарроПрокат» Алексея Рязанцева.



«Мы сняли семейное кино нашей большой дружной семьей. Хочу поблагодарить каждого за искреннюю и самоотверженную работу. Было нелегко — настоящий попугай, экспедиция, много животных, но мы справились. Думаю, во многом благодаря тому, что мы как семья помогали друг другу», — рассказал на премьере постановщик.



Гостями вечера стали Савелий Кудряшов, Григорий Гладков, Юлия Волкова, Давид Ниамеди, Наталья Потапова, Илья Гуров, Алексей Гаврилов, Михаил Кукузорро, Валентина Ельшанская, Александра Розовская, Карина Каграманян, Екатерина Борисова и другие звезды.









Фото: "Кинотека"