Около 250 экскурсий пройдет для московских студентов на форуме «Наследие»

Студенты московских вузов смогут принять участие в специальной экскурсионной программе в рамках молодежного форума «Наследие», передает пресс-служба Мосгорнаследия.



По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, экскурсионная программа организуется в третий раз.



«Отрадно, что год от года растет количество интересующихся историей и архитектурой Москвы молодых людей. В этом году запланировано около 250 экскурсий. Это действительно уникальная возможность увидеть своими глазами здания, связанные со значимыми вехами развития города и созданные выдающимися зодчими», — рассказал Емельянов.



Участники также смогут посетить Английский клуб на Тверской улице, Северный речной вокзал на Ленинградском шоссе, усадьбу Барышникова, здание Центросоюза на Мясницкой улице. Студенты также побывают в кинотеатре «Художественный», особняке Зиминых в Дегтярном переулке, во дворце Петра I на Яузе, на театральных площадках.



Форум «Наследие» проводится с 2018 года и направлен на распространение знаний в сфере сохранения культурного наследия.





Фото: пресс-служба кинотеатра "Художественный"