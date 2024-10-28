В «Аптекарском огороде» в Москве пройдут Дни Индии

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве пройдут Дни Индии, передает пресс-служба ботсада.



Мероприятия пройдут 29 октября, в программу войдут лекции, мастер-классы, фотозоны, дегустации.



Сообщается, что в субтропической оранжерее пройдут лекции об укреплении здоровья методами аюрведы, об истории лекарственных растений в России, специях. Гостям представят индийские культурные традиции, проведут мастер-классы о применении российских трав на основе аюрведических принципов медицины и о связи йоги и аюрведы.



В холле оранжерейного комплекса будет работать фотозона, а также зона рисунков хной, дегустации травяных чаев, выставка специй, эфирных масел, аюрведических рецептов.