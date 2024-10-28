В «Аптекарском огороде» в Москве пройдут Дни Индии

В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера фильма.
Экскурсионная программа организуется в третий раз.
В программу войдут лекции, мастер-классы, фотозоны, дегустации.
В экспозицию войдут старинные светцы, подсвечники, канделябры, керосиновые лампы, уличные фонари.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера фильма.
Экскурсионная программа организуется в третий раз.
В программу войдут лекции, мастер-классы, фотозоны, дегустации.
В экспозицию войдут старинные светцы, подсвечники, канделябры, керосиновые лампы, уличные фонари.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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28.10.2024