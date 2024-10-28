В Гусь-Хрустальном откроется выставка об истории освещения в России «Да будет свет!»

В Гусь-Хрустальном откроется выставка об истории освещения в России «Да будет свет!»

28.10.2024

В Музее хрусталя им. Мальцовых в Гусь-Хрустальном откроется выставка «Да будет свет!».

Проект откроется 2 ноября и представит историю освещения в России. В экспозицию войдут старинные светцы, подсвечники, канделябры, керосиновые лампы, уличные фонари.

«Наша новая выставка посвящена светильникам, которые наши предки на протяжении веков использовали в своих домах и дворах. В ее основе — осветительные приборы конца XIX — начала XX века из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника», — рассказали организаторы.

Посетить выставку можно до 16 марта.


Фото: пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника