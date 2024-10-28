«Русские сезоны» в 2025 году пройдут в Кувейте

28.10.2024
В Кувейте в 2025 году пройдут «Русские сезоны».
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кувейта Абдаллой аль-Яхьей, передает
ТАСС.
Лавров отметил, что Неделя культуры Кувейта с успехом прошла в Москве в прошлом месяце и стала по-настоящему заметным событием в культурной жизни Москвы.
«А в следующем году в Кувейте планируется реализация нашего проекта «Русские сезоны», в рамках которого, как правило, организуются десятки мероприятий с участием наших артистов балета, музыкальных ансамблей, хореографических коллективов и так далее», — приводит агентство слова Лаврова.
Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила о том, что проект «Русские сезоны» в 2025 году будет организован на Ближнем Востоке.
Фото: пресс-служба проекта "Русские сезоны"