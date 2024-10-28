В Архангельске в четвертый раз пройдет кинофестиваль «Свидание с Россией. Территория народного единства»

В Архангельске и Архангельской области с 30 октября по 3 ноября пройдет IV Международный кинофестиваль «Свидание с Россией. Территория народного единства».



Смотр пройдет в офлайн- и онлайн-формате, сообщили организаторы.



Отмечается, что фестиваль приурочен к празднованию Дня народного единства, 4 ноября. Президентом фестиваля является режиссер, продюсер, основатель и руководитель Международного медиапроекта «Свидание с Россией» Александр Ильин.



«Мы по-прежнему демонстрируем зрителям невероятное культурное богатство народов, населяющих нашу страну, открываем новые кинематографические имена, вспоминаем наше наследие. Все программы фестиваля составлены так, чтобы каждый зритель, независимо от возраста, нашел там что-то интересное для себя, обогатился новыми знаниями, получил положительные эмоции от просмотра. Фестиваль — это площадка для культурного общения, обмена мнениями и рождения новых творческих союзов», — рассказал кинематографист.



В конкурсе полнометражных игровых фильмов участвуют 6 картин, в короткометражном игровом конкурсе — 8, в документальном конкурсе — 30. В конкурсе научно-популярного кино будет представлено 15 картин.









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