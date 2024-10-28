Музей МХАТ представит в Комсомольске-на-Амуре выставку «В поисках Синей птицы»

В Комсомольске-на-Амуре откроется выставка «В поисках Синей Птицы. Линия фантастики в МХТ».



Проект, созданный Музеем МХАТ при поддержке Министерства культуры России, будет представлен в Городском краеведческом музее 1 ноября.



Создатели выставки отмечают, что в истории Московского Художественного театра спектакль «Синяя птица» занимает особое место. На этой постановке выросло несколько поколений прошлого и нынешнего веков.



«Для Московского Художественного театра «Синяя птица» — это спектакль-символ. Он давно стал легендой, которую интересно не только смотреть на сцене, но и исследовать как феномен. Сама пьеса Метерлинка довольно мрачная, но Станиславский смог сделать спектакль искрящимся и волшебным. Надеемся, что наша Синяя птица принесет счастье всем, кто посетит выставку», — пригласил жителей Комсомольска-на-Амуре директор Музея МХАТ Павел Ващилин.



Пространство выставки разделено на две смысловые зоны — волшебный лес-колоннаду и театральную мастерскую. В первом зале гости пройдут путь двух главных героев пьесы, а во втором — окажутся в театральной мастерской.









Фото предоставлено организатором