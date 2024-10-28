Никита Михалков назвал любимые фильмы последних двух лет

28.10.2024
Кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков рассказал о фильмах последних двух лет, которые произвели на него наибольшее впечатление, передает ТАСС.
Михалков назвал картины «Чувства Анны» Анны Меликян и «Бременские музыканты» Алексея Нужного.
«Мне понравилась картина Анны Меликян «Чувства Анны», где очень хорошо сыграла моя дочка Анюта. Очень хорошая картина. Она такая рафинированная достаточно, но просто очень хорошо и очень достойно художественно сделана», — приводит агентство слова Никиты Михалкова.
Кинематографист добавил, что очень любит картину «Бременские музыканты» «Студии ТРИТЭ». Она прошла с большим успехом, отметил Никита Михалков.
Режиссер отметил также, что спокойно относится к ремейкам советских фильмов, в том числе его собственных.
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