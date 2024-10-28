Никита Михалков назвал любимые фильмы последних двух лет

Михалков назвал картины «Чувства Анны» Анны Меликян и «Бременские музыканты» Алексея Нужного.«Мне понравилась картина Анны Меликян «Чувства Анны», где очень хорошо сыграла моя дочка Анюта. Очень хорошая картина. Она такая рафинированная достаточно, но просто очень хорошо и очень достойно художественно сделана», — приводит агентство слова Никиты Михалкова.Кинематографист добавил, что очень любит картину «Бременские музыканты» «Студии ТРИТЭ». Она прошла с большим успехом, отметил Никита Михалков.