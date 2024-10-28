Участниками гала-концерта фестиваля «Хворостовский» станут солисты трех театров

Солисты трех театров — Большого, Мариинского и Красноярского театра оперы и балета им. Д. А. Хворостовского выйдут на сцену в гала-концерте Фестиваля искусств «Хворостовский».



Мероприятие пройдет 30 октября. В программу вечера войдут музыкальные шедевры разных эпох, стран и композиторов: прозвучат вокальные и оркестровые фрагменты из русских, итальянских, французских и немецких опер.



Гости вечера услышат произведения Римского-Корсакова, Чайковского, Моцарта, Бизе, Россини и других композиторов.



Красноярский фестиваль искусств «Хворостовский» проходит на родине знаменитого баритона Дмитрия Хворостовского с 16 октября по 2 ноября.











