Участниками гала-концерта фестиваля «Хворостовский» станут солисты трех театров

В программу вечера войдут шедевры разных эпох, стран и композиторов.
В Китае в рамках перекрестных годов культуры России и Китая труппа представила шедевры своего реперт...
Мероприятие пройдет 23 и 24 ноября.
Выставка будет работать в залах креативного пространства «Новый Манеж» до 30 ноября 2024 года.
По словам генерального директора Бахрушинского театрального музея Кристины Трубиновой, музей сегодня...
В программу вечера войдут шедевры разных эпох, стран и композиторов.
В Китае в рамках перекрестных годов культуры России и Китая труппа представила шедевры своего реперт...
Мероприятие пройдет 23 и 24 ноября.
Выставка будет работать в залах креативного пространства «Новый Манеж» до 30 ноября 2024 года.
По словам генерального директора Бахрушинского театрального музея Кристины Трубиновой, музей сегодня...
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Налоговые поступления компаний сферы в 2023 году составили 392,3 млрд рублей.
За минувшие выходные фильм собрал 275 млн рублей.
Свыше 2 тысяч учащихся, педагогов и экспертов приняли участие во Всероссийском съезде «Школьный музе...
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Отборы состоятся в рамках образовательного проекта, организованного совместно с Русским домом в Чили...
11-й Международный фестиваль Short Film Days организован при содействии Президентского фонда культур...
28.10.2024