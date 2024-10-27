Награждение юных активистов прошло в Музее Победы

В Музее Победы завершился Всероссийский съезд «Школьный музей Победы», на котором школьники и учителя обменивались опытом и принимали участие в мастер-классах и акциях, сообщается в ТГ-канале Минкультуры России.





В течение двух дней проходил Всероссийский съезд «Школьный музей Победы», в котором участвовали свыше 2 тысяч учащихся, педагогов и специалистов.





Заключительным моментом съезда стала церемония награждения команд, ставших победителями Всероссийского конкурса «История большой страны». В последний день мероприятия прошло открытое заседание Детского Общественного совета при Музее Победы.





По итогам работы съезда школьники и педагоги вынесли ряд инициатив. В частности, они предложили добавить темы, касающиеся развития школьных музеев, в уроки «Разговоры о важном» и «Россия — мои горизонты».









Фото: ТГ-канал Минкультуры России