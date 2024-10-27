В Новгороде откроется фестиваль искусств имени Достоевского

В Новгородской областной филармонии имени А. С. Аренского скоро стартует международный фестиваль театральных искусств имени Ф. М. Достоевского. Публика увидит шоу Luminary совместно с камерным оркестром филармонии, передает «Культуромания».





Программа включает известные композиции Макса Рихтера, Ханса Циммера, Томазо Альбинони, а также современные хиты, например, мелодии Adele и Lana Del Rey.





«Открытие пройдет в Новгородской областной филармонии имени А. С. Аренского. Особым сюрпризом станет захватывающее шоу Luminary совместно с камерным оркестром. Концерт классической музыки в их исполнении пройдет в уникальной атмосфере, созданной тысячей свечей. Зрители насладятся атмосферой уюта и гармонией звука благодаря мастерству команды Luminary, известной своими волшебными вечерами», — сообщили в пресс-службе.





Вход на открытие фестиваля бесплатный. Билеты можно получить в кассе Новгородской областной филармонии.









Фото: скриншот Youtube