Завершился первый тур 44-го Международного студенческого фестиваля ВГИК

С 23 по 24 октября в Москве проходил первый этап 44-го Международного студенческого фестиваля ВГИК, в рамках которого были представлены 165 работ студентов из различных киношкол, сообщает пресс-служба фестиваля.





Участники из 45 стран представили свои работы. В течение двух дней профессиональное жюри просмотрело 165 фильмов, продолжительность которых составила более 40 часов. Из них было отобрано 60 лучших работ для участия в конкурсной программе.





Отбор проводился в формате открытого обсуждения с участием творческих мастерских и факультетов ВГИКа, а также его филиалов в регионах. В состав жюри вошли известные специалисты киноиндустрии, включая президента Гильдии киноведов и кинокритиков Наталию Примакову и актрису театра и кино Нелли Уварову. Председателем жюри стал режиссер Олег Штром.





Главной темой фестиваля в этом году обозначено «Кино будущего». Генеральный продюсер фестиваля Федор Попов подчеркнул важную роль молодежи для будущего отечественного кинематографа.





25 октября состоялось награждение победителей первого этапа, где были вручены основные призы. Гран-при получила режиссер Наталья Кундельская за фильм «Ленточка». Также были отмечены работы в различных номинациях, таких как «Лучшая работа режиссера в игровом фильме» и «Лучший сценарий».





Следующий этап фестиваля пройдет с 11 по 15 ноября и будет включать международный конкурс, который возглавит сербский режиссер Эмир Кустурица.





Также в рамках фестиваля пройдёт международная внеконкурсная программа, которая будет включать мастер-классы известных деятелей киноиндустрии, творческие встречи, конференции и круглые столы.





В эти же дни пройдут ретроспективы фильмов Глеба Панфилова и Сергея Соловьева, приуроченные к юбилеям талантливых режиссеров.





Основные мероприятия фестиваля и церемония награждения победителей будут проходить во Всероссийском государственном университете кинематографии им. С.А. Герасимова.





Студенческие работы будут представлены более чем на 200 площадках в 40 регионах России.









Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля