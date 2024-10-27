В МХТ прошло вручение памятных знаков «Чайка» артистам и сотрудникам театра

В Портретном фойе Московского художественного театра имени А.П. Чехова состоялось торжественное вручение памятных знаков «Чайка» тем, кто посвятил служению театру долгие годы. Награды вручал художественный руководитель театра Константин Хабенский.





«Я поздравляю вас с днем рождения Московского художественного театра имени Антона Павловича Чехова. Продолжая замечательную традицию, связанную с нашими «чайками» за служение и преданность театру, начнем с 15 лет. Это прямоугольный почетный знак, выполненный в бронзе», — передает слова худрука ТАСС





Первым «Чайку» за 15 лет службы получил заведующий кафедрой менеджмента Школы-студии МХАТ Владимир Урин. Среди награжденных также были актер Станислав Дужников, художник-гример Алена Мураховская и преподаватели Школы-студии, включая Михаила Милькиса и Дарью Амитирову-Тургеневу.





Серебряными знаками за 25 лет работы отметили Наталью Беднову, актера Павла Ващилина и администратора Андрея Киндеева, которые выразили благодарность за оказанную честь. Золотые «Чайки» за 40-летний стаж получили актрисы Марина Брусникина и Наталия Егорова. Елена Афанасьева, дизайнер театрального костюма, отметившая 50 лет в театре, получила знак с бриллиантом. Почетная награда досталась и Нине Гуляевой за 70 лет службы. На церемонии присутствовал ее сын, Вячеслав Невинный, который поблагодарил всех за поддержку и заботу о матери в трудные моменты.





Всего награды в этот день получили 59 человек, включая сотрудников технических и вспомогательных служб театра, а также преподавателей и работников Музея МХАТ и Школы-студии.









Фото: скриншот Youtube