В Танзании выпустили сказки Пушкина на языке суахили

В Русском доме в столице Танзании прошла презентация переведенного на суахили сборника сказок Александра Пушкина, который включает три произведения — «Сказку о рыбаке и рыбке», «Сказку о царе Салтане» и «Сказку о золотом петушке», сообщает ТАСС.





Художественный перевод и подготовку книги осуществили сотрудники Русского дома в Танзании, а иллюстрации для сборника выполнила известная российская художница Мария Суворова.





В Национальной библиотеке Танзании выразили благодарность Русскому дому за этот вклад, отметив его важную роль в распространении мировой литературы среди танзанийских читателей.





Моника Лукваро, представитель библиотеки, поблагодарила за передачу книг в местные библиотеки и школы, подчеркивая, что это способствует приобщению танзанийцев к мировой культуре.









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