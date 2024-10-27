В Танзании выпустили сказки Пушкина на языке суахили

27.10.2024
В Русском доме в столице Танзании прошла презентация переведенного на суахили сборника сказок Александра Пушкина, который включает три произведения — «Сказку о рыбаке и рыбке», «Сказку о царе Салтане» и «Сказку о золотом петушке», сообщает ТАСС.
Художественный перевод и подготовку книги осуществили сотрудники Русского дома в Танзании, а иллюстрации для сборника выполнила известная российская художница Мария Суворова.
В Национальной библиотеке Танзании выразили благодарность Русскому дому за этот вклад, отметив его важную роль в распространении мировой литературы среди танзанийских читателей.
Моника Лукваро, представитель библиотеки, поблагодарила за передачу книг в местные библиотеки и школы, подчеркивая, что это способствует приобщению танзанийцев к мировой культуре.
Фото: Pixabay.com