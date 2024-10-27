Рисунок Виктора Цоя продан за рекордную сумму на аукционе

27.10.2024

Рисунок Виктора Цоя продан за рекордную сумму на аукционе
На аукционе Vladey современного искусства рисунок Виктора Цоя, выполненный фломастерами, достиг итоговой стоимости в 76,9 тыс. евро с учетом комиссии. Верхний эстимейт был превышен в пять раз, сообщает «Культуромания».

«Продано», — прозвучало на сумме в 60 тыс. евро, — абсолютный мировой рекорд, говорится в сообщении аукциона.

Среди других заметных лотов были проданы портрет Михаила Горбачева из серии «Политбюро» Владислава Мамышева-Монро, который приобрели за 21 932 евро, и работа Георгия Гурьянова «Битва лапифа с кентавром», ушедшая за 31 250 евро. Также интерес вызвала фотография группы «Кино» авторства Виктора Лаврешкина, проданная за 3106 евро.


Фото: Pixabay.com