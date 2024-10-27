Рисунок Виктора Цоя продан за рекордную сумму на аукционе

На аукционе Vladey современного искусства рисунок Виктора Цоя, выполненный фломастерами, достиг итоговой стоимости в 76,9 тыс. евро с учетом комиссии. Верхний эстимейт был превышен в пять раз, сообщает «Культуромания».





«Продано», — прозвучало на сумме в 60 тыс. евро, — абсолютный мировой рекорд, говорится в сообщении аукциона.





Среди других заметных лотов были проданы портрет Михаила Горбачева из серии «Политбюро» Владислава Мамышева-Монро, который приобрели за 21 932 евро, и работа Георгия Гурьянова «Битва лапифа с кентавром», ушедшая за 31 250 евро. Также интерес вызвала фотография группы «Кино» авторства Виктора Лаврешкина, проданная за 3106 евро.









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