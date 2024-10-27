Рисунок Виктора Цоя продан за рекордную сумму на аукционе

Художественный перевод и подготовку книги осуществили сотрудники Русского дома в Танзании.
Верхний эстимейт был превышен в пять раз.
Режиссером сериала выступил Владимир Мирзоев.
Тур прошел в рамках перекрестных годов культуры Китая и России.
Отборы состоятся в рамках образовательного проекта, организованного совместно с Русским домом в Чили...
Художественный перевод и подготовку книги осуществили сотрудники Русского дома в Танзании.
Верхний эстимейт был превышен в пять раз.
Режиссером сериала выступил Владимир Мирзоев.
Тур прошел в рамках перекрестных годов культуры Китая и России.
Отборы состоятся в рамках образовательного проекта, организованного совместно с Русским домом в Чили...
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27.10.2024