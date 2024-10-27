В культурном пространстве «Третье место» в Санкт-Петербурге прошел премьерный показ сериала «Преступление и наказание», основанного на классическом романе Федора Достоевского, передает «Культуромания».





По словам продюсера Владимира Маслова, для команды было важно провести показ именно в этом городе, чтобы «сделать более концептуальную премьеру».





Режиссером сериала выступил Владимир Мирзоев, а в актерский состав вошли Иван Янковский, Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Юлия Снигирь, Алена Михайлова, Борис Хвошнянский и другие известные российские актеры.





Сериал будет доступен для просмотра на платформе «Кинопоиск», где первый блок из четырех эпизодов появится уже 27 октября.









Фото: скриншот Youtube