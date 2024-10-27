Мариинский театр завершил балетные гастроли в Китае

Балетная труппа Мариинского театра успешно завершила гастроли в Китае, закрыв серию выступлений на сцене Шанхайского Большого театра балетом «Баядерка» Минкуса. Тур включал тринадцать выступлений, включая «Ромео и Джульетту» Прокофьева и гала-концерт, которые показали зрителям в Пекине, Наньчане и Шанхае, сообщает пресс-служба Мариинского театра.





В главных партиях выступили ведущие артисты труппы: Виктория Терёшкина, Рената Шакирова, Оксана Скорик, Надежда Батоева, Кимин Ким и другие. За дирижерским пультом стоял Арсений Шупляков.





Гастроли прошли в рамках перекрестных годов культуры России и Китая. На открытии мероприятий, приуроченных к 75-летию дипломатических отношений двух стран, председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что искусство, в особенности музыка, объединяет народы.





Художественный руководитель балетной труппы Мариинского театра Андриан Фадеев рассказал, что китайская публика тепло приняла выступления наших артистов.





«В какие-то моменты зал замирал или даже вскрикивал от высоких прыжков танцовщиков или исполнения других технически сложных элементов. Мы видим, как с каждым годом растет число преданных поклонников, которые ждут наших артистов после спектаклей у служебного входа, чтобы взять автограф и сфотографироваться, а значит, растет и желание видеть нас все все чаще и чаще в этой замечательной, быстро развивающейся стране с древней культурой», — подвел итоги гастролей Фадеев.





Тур балетной труппы был частью более масштабных гастролей Мариинского театра, охвативших семь китайских городов. Завтра, 27 октября, в Макао выступит Симфонический оркестр театра под управлением Валерия Гергиева, завершив культурную программу театра в Китае.









Фото: Предоставлено пресс-службой Мариинского театра