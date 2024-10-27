ГИТИС впервые организует прослушивания в Латинской Америке

ГИТИС впервые проведет прослушивания для абитуриентов из Латинской Америки, стремящихся поступить на бакалавриат, магистратуру и ассистентуру. Мероприятие проводится в партнерстве с Русским домом в Чили и поддержано местными деятелями культуры, передает ТАСС.





Прослушивания для поступления в ГИТИС состоятся в рамках образовательного проекта института, организованного совместно с Русским домом в Чили и при поддержке президента телевизионной корпорации Chileactores Эсперансы Сильвы и культурного менеджера Алехандро Сийеро Рохаса, уточнили в Россотрудничестве.





Проректор ГИТИСа по общим вопросам Марина Кирюшкина отметила, что сотрудничество с Русским домом в Чили продолжается уже второй год. В рамках проекта для чилийских студентов проводятся занятия по системе Станиславского, которые получают положительные отклики. По словам Кирюшкиной, студенты проявляют высокий интерес к русскому психологическому театру и начинают глубже понимать его специфику.





В Россотрудничестве также подчеркнули, что проект «Станиславский-актер» включил открытие в Сантьяго выставки, приуроченной к 160-летию со дня рождения Константина Станиславского. Кроме того, ГИТИС участвовал в первой выставке российского образования в Латинской Америке, организованной Русским домом в Чили.









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