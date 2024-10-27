«Дни короткометражного кино» пройдут в Москве с 14 по 21 декабря

Фестиваль Short Film Days, организованный при содействии ПФКИ и Союза кинематографистов России и традиционно приближенный к самым коротким дням в году, состоится с 14 по 21 декабря, передают «Аргументы и Факты».





В этом году на участие в конкурсе поступила 631 заявка из 29 стран, включая Россию, Италию, Бразилию, Индию, Турцию, Мексику, США, Китай, Монголию, Германию, Испанию, Египет, Польшу, Иран, Корею, Францию, Великобританию, Эквадор, Тунис, Белоруссию, Северную Македонию, Казахстан, ОАЭ, Азербайджан, Болгарию, Канаду, Японию, Киргизию, Сербию.





Шорт-лист конкурсной программы будет объявлен до 1 ноября.





Как отметил руководитель фестиваля Дмитрий Якунин, география конкурса по сравнению с прошлым годом увеличилась вдвое, что подтверждает актуальность и востребованность короткого метра в мировой киноиндустрии. «Мы будем продолжать приобщать фильмы к широкой зрительской аудитории, а также создавать все условия для реализации творческого потенциала будущих авторов, развивая киноклубное движение», — дополнил он.





По словам организаторов, впервые совместно с конкурсом генеративного контента My Film 48 введена номинация нейросетевых фильмов. Кроме того, в программу войдут игровые, документальные и анимационные ленты. Призовой фонд фестиваля составит 1,5 миллиона рублей.





В рамках «Эха» фестиваля с 21 декабря по 15 февраля пройдут некоммерческие показы в кинотеатрах, театрах, музеях, университетах, библиотеках, школах, на интернет-порталах, площадках «Россотрудничества» и др.





Также программа включает творческие встречи с создателями фильмов, круглые столы, открытые лекции и мастер-классы.









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