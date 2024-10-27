К 80-летию Николая Караченцова выйдет спецвыпуск программы «Однажды...»

Специальный выпуск программы «Однажды...», посвященный 80-летию со дня рождения Николая Караченцова, покажет НТВ 27 октября, сообщает «Интермедиа».





27 октября одному из любимейших актеров советской эпохи Николаю Караченцову, ушедшему из жизни в 2018 году, исполняется 80 лет. В кинокартинах «Старший сын», «Собака на сене» и «Человек с бульвара Капуцинов» актер работал вместе с народным артистом РСФСР Михаилом Боярским.





В ходе передачи вдова Николая Караченцова Людмила Поргина и его товарищ по актерскому цеху Михаил Боярский вспомнят, каким ярким и талантливым артистом он был.





Также памяти актера 26 октября на Первом канале вышел документальный фильм «Я тебя никогда не забуду...».









Фото: скриншот Youtube