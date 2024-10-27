Онлайн-кинотеатр Start запустил интерактивный лендинг, посвященный проекту «Последний богатырь. Наследие»

Продолжают выходить новые эпизоды сказочного блокбастера «Последний богатырь. Наследие». С момента премьеры сериал собрал более 2,5 млн просмотров на Start и Okko, передает «КиноРепортер».





Также сообщается, что Start дает возможность подписчикам стать не просто зрителями, но и немного участниками — вписав свое имя в титры финальной серии сезона. Оказаться в одном списке с режиссером и актерами позволит интерактивный лендинг, посвященный проекту.





В избе Белогора участники лендинга изучат подробную историю волшебного сказочного мира, лучше узнают его героев, рассмотрят артефакты и выучат как минимум два заклинания. В Тронном зале гостей ждет свежий выпуск «Вестника Белогорья», а также они могут посмотреть трейлеры, тизеры, эксклюзивные фото.





В ближайшее время на сайте Start обещает появиться интерактивный Колобок, готовый пообщаться с желающими протестировать его «хлебный» интеллект.









Фото: скриншот Youtube