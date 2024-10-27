В Музее Победы завершился форум «В едином ритме»

Всероссийский форум «В едином ритме», проходивший в Музее Победы в рамках проекта «Россия — это Я!», объединил сотни участников и почетных гостей, представляющих разные регионы страны и общественные организации. Форум был направлен на поддержку патриотического искусства и музыки, сообщает пресс-служба Музея Победы.





Среди гостей форума в Музее Победы были представители Общественной палаты РФ Владимир Рогов, руководитель проектов Фонда им. А.М. Горчакова Анна Великая, заместитель гендиректора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев, ответственный секретарь движения «Русская Мечта» Андрей Коваленко и начальник управления общественной дипломатии «Россотрудничества» Екатерина Торубарова. Генеральный директор Ассамблеи народов России Александр Даркович и руководитель музыкального театра-студии ANIMA Наталья Кириллова также приняли участие в обсуждениях.





Организаторы форума подчеркнули, что его цель — создать условия для развития направлений, поддерживающих патриотизм и способствующих популярности российской музыки и песен на патриотическую тематику. В рамках мероприятия на Поклонной горе состоялись дискуссии на темы культуры и ее значения для общества, такие как «Границы России нигде не заканчиваются», «Традиции и культура доверия», «Создание вовлекающего медиаконтента» и «Поддержка будущих профессионалов в культуре». В ходе обсуждений затрагивались вопросы о сохранении российской культурной идентичности, воспитании в семье и важности научного подхода.





Екатерина Торубарова из «Россотрудничества» отметила, что интерес к российской культуре в дружественных странах продолжает расти, что подтверждается успешными проектами, такими как Всемирный фестиваль молодежи, собравший более 20 тысяч участников из 190 стран.





«Все что сегодня происходит в культурной сфере и культурном пространстве, оно может и должно опираться на традицию, брать самое лучшее и показывать эти традиции в соответствии с тем художественным языком, с тем музыкальным языком, который сейчас принят», — отметила руководитель Нижегородского музыкального театра-студии ANIMA Наталья Кириллова.





Завершился форум концертом патриотической песни. Перед зрителями выступили певец Алексей Поддубный (Джанго), актер Виталий Гогунский, участник шоу «Голос-4» Эмиль Кадыров, фолк-группа «Матреха» и солисты детского музыкального проекта. Среди исполнителей также были заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков и Владимир Бабенко из квартета «Триумф».









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы