Театр «Современник» запустил проект «Современник. В объективе времени»

Обзорные экскурсии выходного дня запустил театр «Современник», говорится на сайте театра.





Полуторачасовое путешествие по историческому зданию театра на Чистых прудах раскроет тайны и легенды культурного центра Москвы. В рамках экскурсии будут показаны кадры из фильмов разных лет, входивших в репертуар известного столичного Электротеатра.





Также экскурсанты смогут изучить загадочный фрагмент стены Белого города, побывав в музее театра, познакомиться с более чем вековой историей здания бывшего кинотеатра «Колизей», где теперь расположился театр.





О предстоящем запуске специальных экскурсионных программ ранее сообщал на сборе труппы Владимир Машков, возглавивший «Современник» в июне этого года. Также планируется расширить образовательную секцию театра циклом лекций.









Фото: скриншот Youtube