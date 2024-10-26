Академический театр имени Ленсовета покажет «Ромео и Джульетту»

Академический театр имени Ленсовета готовит премьеру спектакля «Ромео и Джульетта». В новом спектакле, поставленном Марией Романовой, главные роли исполнят актеры Сергей Филипович и Алиса Рейфер, окончившие обучение в мастерской народной артистки России Анны Алексахиной в 2024 году, передает ТАСС.





Актеры поделились мыслями о работе над спектаклем, отметив, что история героев позволяет окунуться в сильные, подлинные чувства, которые редко встречаются в реальной жизни.





Сергей Филипович в беседе с журналистами, в частности, сказал: «Когда мы начали делать дуэтные пробы, мне стало очень обидно, что в жизни такую любовь встретить трудно, что только в театре такие чувства возможно прожить. Есть любовь, которая сильнее, чем то, что мы ощущаем в реальной жизни».





Рейфер в свою очередь призналась, что впервые влюбилась еще раньше, чем Джульетта.





Народный артист России Михаил Боярский исполнит роль герцога Веронского, Эскала.





Это второе обращение Театра имени Ленсовета к шекспировской трагедии за 60 лет после известной постановки Игоря Владимирова, в которой главные роли сыграли Алиса Фрейндлих и Дмитрий Барков.









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