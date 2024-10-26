В театре «Русская Песня» состоится премьера спектакля «Бабий бунт в нашем колхозе»

На сцене театра «Русская Песня» 26 октября пройдет премьера спектакля «Бабий бунт в нашем колхозе», подготовленного к десятилетию со дня первого показа, передает «Культуромания».





Спектакль, основанный на произведениях Михаила Шолохова, будет представлен под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной.





В постановке также примут участие Ольга Волкова, Валерий Яременко, Петр Ключников, Юрий Катаев, Валентина Безух, Арсений Климов, Иван Замотаев и Александр Варнаев. Режиссером спектакля является Нина Чусова.





Бабкина подчеркнула, что театр получил статус академического и стал единственным государственным академическим театром в России, чья программа направлена на популяризацию народной культуры.









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