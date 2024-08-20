В Новой Третьяковке продолжается конкурс цифрового искусства «Час цифры»

В начале июля в Новой Третьяковке стартовал конкурс фестиваля «Час цифры», который стал первым в мире сетевым фестивалем цифрового искусства. Итогом мероприятия станет показ работ медиахудожников на цифровых экранах Москвы и других городов-участников.





Проект предоставляет молодым художникам возможность выразить свои идеи о цифровом наследии будущего в пяти номинациях. Парк Горького в категории «Парки будущего» призывает участников задуматься о том, как изменится отдых и досуг в парках. Культурный центр ЗИЛ в номинации «Наследие в цифре» предлагает создать работы, отражающие современность и ее влияние на цифровое наследие, включая новую эстетику и пост-интернет искусство.





Компания Upside Development в номинации «Города будущего» предлагает художникам исследовать концепцию кварталов в городах завтрашнего дня, уделяя внимание тому, как будут организованы пространства для детей и взрослых. В категории «Вселенная киборгов» Elohovskiy gallery и Центр ассистивных технологий «Феникс» приглашают поразмышлять о синтезе технологий и культуры, акцентируя внимание на решении бытовых проблем человечества.





Школа дизайна НИУ ВШЭ выступает партнером номинаций IT science-art и «Новые грани реальности», где художники смогут визуализировать технологии будущего и представить новые сценарии жизни в 2124 году.





Заявки на участие принимаются до 16 сентября. Итоги конкурса объявят 4 октября во время «Ночи инноваций». В этот момент на экранах Москвы и других российских городов одновременно покажут медиаработы финалистов, что стало возможным благодаря стратегическому партнеру фестиваля — группе Russ.





С августа по сентябрь проходит образовательная программа при поддержке креативной платформы «Простор» от VK. В рамках программы запланированы онлайн- и офлайн-встречи с экспертами цифрового искусства.





14 августа на крыше Арки Главного входа в парк Горького состоялась дискуссия «Диджитал арт VS Фигуративное искусство. За кем будущее?».

29 августа в московском офисе VK художник Сережа Паршаков проведет встречу «Вселенная 3x9», где обсудит создание инсталляции цифровых полотен в Новой Третьяковке и концепцию растений будущего.





9 сентября Павел Перегудов и Стелла Лабужская на встрече «Нейросеть — новый драйвер креативов. Как за 48 часов сделать тизер к фильму» расскажут о международном конкурсе генеративного AI-контента «MyFilm48» и его подходах к созданию видеоконтента новой формы.









Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля «Час цифры»